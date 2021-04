Coronavirus, il bollettino del 15 aprile: calano morti e ricoveri. Il governo studia le riaperture

15 aprile 2021 a

Cala il numero totale dei positivi al Covid in Italia: sono 4.637 in meno nel giro di 24 ore. Mentre il governo guidato da Mario Draghi affronta il nodo riaperture il bollettino di oggi, giovedì 15 aprile, del Ministero della Salute segna 16.974 contagiati, 21.220 guariti e 380 vittime su 319.633 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito al 5,3 per cento (+0,5 rispetto a ieri).

In aumento i guariti, che sono 21.220 (ieri 20.251), per un totale di 3.200.196. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, -4.637 (ieri -4.560): i malati ancora attivi sono ora 510.023. Di questi, 481.019 pazienti sono in isolamento domiciliare. La pressione sul sistema sanitario nazionale resta alta, ma il trend sembra confermare la discesa con il saldo giornaliero dei ricoveri in reparti Covid a -782 (25.587 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia intensiva è -73 (3.417) con 211 nuovi ingressi. I positivi sono scesi a 510.023 mentre i decessi hanno raggiunto quota 115.937.

