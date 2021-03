La Gran Bretagna ci dà una pista: 30 milioni di vaccinati e 4mila nuovi positivi contro i nostri 24mila

27 marzo 2021 a

La forbice continua ad allargarsi. Mentre in Italia i dati della terza ondata rimangono alti e stabili, continua il calo di nuovi positivi al Covid-19 in Gran Bretagna: oggi 4.715 contro i 6.187 di ieri per un totale che sale a 4.329.180. Tanto per capire le differenze, oggi in Italia sono stati registrati 23.839 nuovi casi. Il dato dipende ovviamente dal numero di tamponi effettuati, ma il rapporto è di 5 a 1.

Per non parlare dei decessi. I morti in Gran Bretagna sono 58 per un bilancio dall’inizio della pandemia di 126.573 decessi secondo le cifre del governo. In Italia oggi sono stati conteggiati altri 380 decessi, ma il totale delle morti resta inferiore a quello britannico: 107.636.

Il cambio di marcia nel Regno Unito è dovuto ai vaccini. Il numero di dosi somministrate sfiora i 30 milioni a 29.727.435. Cifre che comprende i 3.293.517 di persone che hanno avuto anche la seconda dose.

Sono invece 9.017.095 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia fino a stamattina, circa un terzo di quelle della Gran Bretagna. Agli italiani sono state iniettate il 91% del totale delle dosi consegnate: 9.911.100 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 1.977 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.411.871 donne e 3.605.224 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.862.386.

