Covid, India in ansia per la variante con doppia mutazione. E nelle Marche spunta la newyorkese

Non c’è pace per la popolazione mondiale, sempre alle prese con nuove temibili varianti del Covid. L’ultima notizia è quella che arriva dall’India: le autorità sanitarie della seconda nazione del globo per popolazione hanno identificato una nuova variante del coronavirus che presenta una doppia mutazione. L’Insacog, un consorzio di 10 laboratori genetici coordinato dal ministero della Salute indiano, sta elaborando la sequenza del genoma della variante rilevata in alcuni campioni. Le due mutazioni presenti in contemporanea sono la L452R, la cosiddetta “variante californiana”, e la E484Q, rilevata lo scorso mese nello Stato indiano del Maharashtra.

Ora il compito degli scienziati è quello di capire se la doppia mutazione possa essere legata a una circolazione più rapida del virus o a un aggravamento dei sintomi dell’infezione. “Una doppia mutazione nelle aree chiave della proteina spike del virus potrebbe aumentare questi rischi e consentire al virus di sfuggire al sistema immunitario. Potrebbe esserci un ceppo separato sviluppatosi in India” le parole del virologo Shahid Jameel. Sul caso si è espresso anche il ministero della Salute dell’India: “Si evidenzia un aumento della quota che presenta le mutazioni E484Q e L452R rispetto allo scorso dicembre. Simili mutazioni conferiscono la capacità di aggirare gli anticorpi e una maggiore infettività”. Parole che mettono ansia.

Oltre a quella indiana, guardando più strettamente in Italia, è stata identificata ieri dal Laboratorio di virologia dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona-Università Politecnica delle Marche una variante del Covid, finora non descritta nel nostro Paese. È stata classificata come “newyorkese”, essendo stata scoperta proprio a New York nel novembre scorso. Nelle Marche è emersa dai tamponi di due persone, non apparentemente correlate, provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino. La variante si era poi diffusa gradualmente negli Stati Uniti, rappresentando, al momento, il 12% dei contagi newyorkesi.

