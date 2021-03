Tagadà, Matteo Bassetti sbotta dopo il caos Astrazeneca: "Chi non vuole il vaccino si tenga il virus"

Giorgia Peretti 18 marzo 2021 a

a

a

“Chi non vuole il vaccino si tenga il virus” è il commento lapidario di Matteo Bassetti in collegamento con Tagadà su La7, il programma condotto da Tiziana Panella. Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova , ospite nella puntata del 18 marzo, non condivide la scelta di Draghi in merito al blocco precauzionale dei vaccini.

Secondo l’esperto questo stop, seppur momentaneo provocherà molti più danni di quelli che avrebbe comportato il vaccino. Bassetti da uomo di scienza si basa sui dati scientifici registrati e nel salotto della Panella si esprime così: “I numeri dicono che, oggi, in Europa non c’è neanche un decesso collegato certamente al vaccino. C’è un nesso temporale ma non causale, in più è stata registrata meno di una reazione grave ogni 10 mila vaccinati”.

E come giustifichiamo i casi di trombosi avvenuti in queste settimane? “I numeri su 7 milioni di vaccinati europei con AstraZeneca sono esattamente uguali a quelli che si verificano per i non vaccinati, io da uomo di scienza credo ai numeri.” Poi lancia in aria la frecciata “Invece si è creduto alla pancia e si è fatto un danno enorme a questo vaccino”.

Bassetti è convinto che la scelta del blocco di AstraZeneca sia una mossa politica e non scientifica perché le comunicazioni ufficiali di EMA e AIFA erano concorde sulla sicurezza del vaccino inglese. Si mostra preoccupato anche per quando la campagna vaccinale riprenderà: “da domani mattina noi che siamo sul campo troveremo persone che diranno che questo vaccino non lo vogliono perché gli stessi enti regolatori hanno detto tre cose diverse negli ultimi tre mesi. Giustamente tra la gente c’è un po’ di sconforto e un po’ di confusione”.

Allora non bisogna aver alcuna paura del vaccino di AstraZeneca? “Io ho paura di chi ha paura del vaccino. Il rischio zero non esiste con nessun farmaco, ma questo vaccino è quello che potrà portare l’indicatore dei decessi a livello di quello inglese. In Gran Bretagna stanno ottenendo risultati straordinari grazie alla campagna di vaccinazione, ieri su 80 milioni di persone soltanto 50 erano i morti, da noi sono 500 al giorno.” Poi conclude così: “Chi non crede nella scienza e nei vaccini si tenga il virus. Mi spiace dirlo, ma ad oggi è così”.

