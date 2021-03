Non è L'Arena, lo scandalo Asp in Calabria fa esplodere Massimo Giletti: "Dove potete mettere il cu**?"

Giada Oricchio 01 marzo 2021 a

a

a

Massimo Giletti incontenibile a “Non è l’Arena”, domenica 28 febbraio, sui privilegi della casta in Calabria ai tempi del Covid e sul buco nella Sanità: “Divani di pelle umana mentre la Sanità ha un buco miliardario” Giletti è partito dalla definizione del procuratore regionale della Corte dei Conti, la dottoressa Aronica: “Il debito fuori controllo sta divorando la sanità calabrese” e ha osservato che il risparmio era necesario, ma Francesco Bevere, direttore generale della Sanità calabrese, ha rinnovato l’ufficio della zona dirigenziale in un momento drammatico a causa della pandemia: “Rinnoviamo i mobili di un palazzo nato nel 2016 e allora guardiamo cosa ha messo in questi uffici dirigenziali: una parete contenitore, 8 sedute direzionali, quelle in pelle, in pelle umana, avete presente Fantozzi?!, 24 sedute di attesa, la scrivania dirigenziale dorata e con pomelli diamantati… poi i tavoli delle riunioni, poi il divano, quello bello di pelle umana, contenitori, scrivania semidirigenziale e scrivania semplice per gli sfigati come me, appendiabiti, lampade. Tutto questo la bellezza di oltre 31.000 euro, poca roba. L’Asl del dottor Meloni ha un buco di un miliardo e mentre i calabresi fanno la corsa per trovare i vaccini, il dottor Bevere si fa tutta sta roba. Attenzione, altrimenti mi querela, Bevere mi dirà che nel suo ufficio ha speso solo 7.000 euro”.

Giletti, indignato per gli sprechi, ha mandato una troupe a chiedere spiegazioni al diretto interessato, ma il giornalista è stato letteralmente cacciato dagli uffici della Dirigenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.