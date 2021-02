Coronavirus, il virologo Burioni: "Occhio alle scuole, nuova variante è più contagiosa"

09 febbraio 2021 a

«Attenzione alle scuole con questa nuova variante molto più contagiosa». Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, postando un articolo pubblicato online su "The British Medical Journal".

Nel testo, in cui viene riportato anche il monito di Burioni, si evidenzia un aumento dei contagi Covid-19 tra i bambini in Italia e in Israele, forse - ma è ancora da dimostrare - legato alla diffusione della variante inglese di Sars-CoV-2, più trasmissibile.

