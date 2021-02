Coronavirus, più morti e più ricoverati

08 febbraio 2021 a

Sono 7.970 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 144.270 tamponi eseguiti (sia molecolari che antigenici). Oggi si registrano 307 decessi (il totale delle vittime arriva a quota 91.580). Sono 15.082 i nuovi guariti (per un totale di 2.133.523). Gli attualmente positivi diminuiscono di 7.420 unità (sono 419.604 in totale). Il tasso di positività è al 5,5%. Nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, i pazienti in terapia intensiva aumentano di 36 unità rispetto a ieri. I pazienti nei reparti ordinari sono invece in aumento di 261 unità. Le regioni con un incremento maggiore dei casi giornalieri sono Emilia Romagna (1.273), seguita da Campania (1.189), Lombardia (895), e Lazio (782).

Su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-715) e quasi 6 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 782 casi positivi (-138), 32 i decessi (+12) e +4.558 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città sono a quota 400. Lo dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 206 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già0 noto. Sono tre i ricoveri. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 95 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 84 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nelle province si registrano 174 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 122 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 72, 79, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 57, 69 e 77 anni con patologie», aggiunge. acp 081803 Feb 2021

