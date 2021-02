Caso Genovese, basta anonimato: Ylenia e Martina in tv dopo la denuncia di stupro

Giada Oricchio 07 febbraio 2021 a

Caso Alberto Genovese: Ylenia Demeo e Martina Fiacchini, le due ventenni che hanno avuto il coraggio di denunciare gli abusi dell’imprenditore Alberto Genovese, hanno rilasciato un’intervista esclusiva a MOW- Men On Wheels, Ylenia, 20 anni, ha spiegato perché ha deciso di uscire allo scoperto e di ammettere gli errori che le hanno portate a fare uso di sostanze stupefacenti e a frequentare le feste a “Terrazza Sentimento”, il luogo dove, secondo le indagini, si sono consumate le violenze dell'imprenditore arrestato: “Ho deciso di mostrare la faccia perché vedo cosa scrive la gente sui social. Voglio avere la possibilità di difendermi, non voglio nascondermi. Perché penso sul serio che quello che è successo a me può succedere a chiunque”, mentre Martina ha lanciato un appello: “Parlate di più, denunciate situazioni al limite, sono cose sotto gli occhi di tutti. Le nostre storie testimoniano che, anche se lo si reputa impossibile, la stessa disavventura può succedere a tua figlia o a tua sorella. Può succedere anche a te”.

Dopo la denuncia e la rinuncia all'anonimato le due accusatrici di Genovese compariranno in tv questa sera, domenica 7 febbraio, ospiti nella puntata di "Non è l'Arena" su La7 condotta da Massimo Giletti per rispondere alle critiche e alle accuse di essere delle escort. E per avvisare che quanto è accaduto a loro "può succedere a chiunque".

