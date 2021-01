Bollettino coronavirus: 13.571 nuovi casi, 524 morti, in calo i ricoveri

20 gennaio 2021 a

Sono 13.571 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore: in crescita rispetto ai 10.497 di ieri. Aumentano anche i tamponi, 279.762 (comprendendo anche i test rapidi antigenici), 25mila più di ieri, ma il tasso di positività sale da 4,1 a 4,85%. I decessi sono 524 (ieri 603), per un totale di 83.681 dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 26 in meno (ieri -57), con 152 ingressi del giorno, e sono 2.461 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 230 in meno (ieri -185), per un totale di 22.469. È quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute.

Nel Lazio sono 73.189 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.735 ricoverati, 288 in terapia intensiva, e 70.166 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 115.172, i decessi 4.535 e il totale dei casi esaminati è pari a 192.896. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Oggi nel Lazio «su oltre 12 mila tamponi (-278) e oltre 16 mila antigenici per un totale di quasi 29 mila test, si registrano 1.281 casi positivi (+181), 61 i decessi (+2) e +3.267 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 500». Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino.

