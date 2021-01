Coronavirus: diminuiscono contagi, morti e terapie intensive

15 gennaio 2021 a

Sono 16.146 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri, per un totale di 2.352.423 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi è 477, rispetto ai 522 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 273.506 i tamponi processati, in netta crescita rispetto ai 160.585 di ieri, con il rapporto test-positivi che crolla dal 10,7 per cento di ieri al 5,9 odierno. Questo calo è dovuto anche al fatto che da oggi, nel bollettino, vengono conteggiati anche i test antigienici rapidi, 116.859 nelle ultime 24 ore. Aumenta di 18.979 unità il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.713.030 dall’inizio della pandemia. Il numero degli attualmente positivi è di 558.086 unità, in calo di 3.3124 rispetto a ieri. In calo anche nelle ultime 24 ore a 2.522 le persone ricoverate in terapia intensiva, 35 in meno rispetto al giorno precedente. Pari a 22.841 le persone ricoverate con sintomi. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.205), l’Emilia Romagna (1.794), la Sicilia (1.945) e il Lazio (1.394).

Nel Lazio il valore Rt è a 1.1 con incidenza a 14 giorni pari a 374 per 100mila abitanti. Il trend settimanale vede focolai di coronavirus in aumento e i casi in lieve diminuzione. È quanto emerso al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e a cui ha preso parte l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Viene evidenziato che la situazione «richiede la massima cautela e attenzione», e che la zona arancione per il Lazio era ormai prevista.

«Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-1.873) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 28 mila test, si registrano 1.394 casi positivi (-422), 36 i decessi (-11) e +1.583 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Nella Asl Roma 1 sono 234 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 78, 79, 80, 83, 83 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 297 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventinove i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 70, 71, 76, 77 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 131 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 74, 79, 84 e 86 anni con patologie. Asl Roma 4 sono 28 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 86, 88, 94 e 98 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 66, 82 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 200 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 67, 71, 74, 86 e 95 anni con patologie. Nelle province si registrano 422 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 173 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 68, 73, 74 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 93 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 61 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 75 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventitre sono i casi con link a casa di cura a Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 78 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 81 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie» commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

