Bollettino coronavirus: altri 616 morti in Italia, il tasso di positività scende al 10%

Sono 14.242 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto a ieri, quando erano 12.532, ma con 50mila tamponi in più - 141.641 e ieri erano stati 91.656 - tanto che il tasso di positività scende al 10,05% contro il 13,6% di ieri.

In crescita i decessi, 616 oggi (ieri 448), per un totale di 79.819 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in aumento i ricoveri ordinari, 109 in più (ieri +176), per un totale di 23.712, mentre le terapie intensive calano di 6 unità (ieri +27) con 196 ingressi del giorno, e scendono a 2.636. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto, con 2.134, seguita dai 1.913 della Sicilia e dai 1.563 dell’Emilia-Romagna.

A oggi nel Lazio sono 78.587 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 75.390 in isolamento domiciliare. Mentre 3.197 persone sono ricoverate, di cui 326 in terapia intensiva. Infine, 4.218 persone sono decedute e 99.491 guarite. In totale sono stati esaminati 182.296 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

