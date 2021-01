Coronavirus, il bollettino di oggi 11 gennaio: 12.532 nuovi casi e 448 morti. Il tasso di positività sale al 13,6%

11 gennaio 2021 a

La terza ondata di coronavirus è alle porte? Il bollettino di oggi 11 gennaio 2021 evidenzia che i dati sulla pandemia sono in netto peggioramento confermando quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte che ha avvisato gli italiani sulla nuova impennata dell’epidemia di Covid. Nelle ultime 24 ore - secondo i dati del ministero della Salute - in Italia sono 12.532 i positivi al coronavirus con 91.656 tamponi. Le vittime sono 448, per un totale di 79.203. Ieri i nuovi contagi erano stati 18.627 con 139.758 tamponi, 361 le vittime, mentre sabato 483. Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%). Ancora in crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 176 in più (ieri +167), 23.603 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 27 unità (ieri +22), con 168 ingressi giornalieri e sono 2.642 in totale.

