Con più tamponi risalgono i contagi (16.202). Altri 575 morti

Sono 16.202 i nuovi casi di Covid in Italia, in aumento rispetto agli 11.224 di ieri ma con molti più tamponi: 169.045, 41mila più di quelli eseguiti 24 ore fa. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, passa da 8,71% al 9,58%. In calo invece i decessi, 575 oggi contro i 659 di ieri. Il totale delle vittime sale a 73.604. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero degli attualmente positivi è 564.395, con un decremento di 4.333 unità. I dimessi/guariti odierni sono 19.960, in crescita rispetto ai 17.044 di ieri, per un totale di 1.445.690. Sono 2.528 le persone ricoverate in terapia intensiva, 21 in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.986), la Lombardia (1.673), la Puglia (1.470), e l’Emilia Romagna (1.427).

Oggi nel Lazio, «su oltre 13 mila tamponi (+2.482), si registrano 1.333 casi positivi (+115), 66 decessi (+12) e +1.489 guariti. Aumentano i casi, i tamponi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoverati e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi torna a 9%. I casi a Roma città salgono a quota 500». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato

