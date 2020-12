Calano contagi e ricoveri, altri 445 morti

28 dicembre 2020 a

Sono 8.885 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 445 i morti legati alla pandemia. Sono questi i numeri dell’emergenza Covid-19, resi noti dal quotidiano bollettino del ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I nuovi casi sono 28 in meno rispetto ai 8.913 di ieri, nonostante un sensibile aumento del numero di tamponi effettuati (68.681 contro i 59.879 di ieri, per un totale 8.802 in più con la percentuale positivi/tamponi scesa dal 14,88% di ieri al 12,49%. Il totale del numero dei morti è ora di 72.370. Il totale degli attualmente positivi è 575.221 (6.539 in meno di ieri), dei quali 548.724 in isolamento domiciliare.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono oggi 23.932, 415 in meno rispetto a ieri, quando furono 23.517. Migliora la situazione anche nelle terapie intensive, con 15 ricoverati in meno di ieri (2.565 contro 2.580), con 167 ingressi nelle ultime 24 ore.

Diminuiscono, seppur molto lievemente, i nuovi positivi nel Lazio. «Oggi, su quasi 10mila tamponi, si registrano 966 casi», rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 977, sempre su quasi 10mila tamponi eseguiti. Cresce, invece, il numero dei decessi: sono 47, mentre ieri erano stati 16. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1.287.

