Dodicimila nuovi contagi, 491 morti e tornano salire i ricoveri

In calo come ogni lunedì nuovi contagi e tamponi in Italia. I casi sono 12.030 contro i 17.398 di ieri, ma con 40mila tamponi in meno, 103.584 oggi. Il rapporto positivi/tamponi rimane stabile all’11,6% (ieri 11,7). I decessi nelle 24 ore sono 491 (ieri 484), 65.011 in totale. Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno (ieri -41), che scendono a 3.095 complessive, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari, +30 (ieri -333), 27.765 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Per quanto riguarda il bollettino regionale, nel Lazio su oltre 13 mila tamponi (-1.250) si registrano 1.315 casi positivi (-24), 38 i decessi (+11) e +2.037 i guariti. Roma città torna sotto ai 600 casi (590). Ad oggi nel Lazio sono 85.849 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 82.564 in isolamento domiciliare. Mentre 3.285 persone sono ricoverate, di cui 347 in terapia intensiva. Infine, 2.976 persone sono decedute e 52.166 guarite. In totale sono stati esaminati 140.991 casi.

