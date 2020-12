Covid, il bollettino del 10 dicembre è tragico: 16.999 nuovi casi con 887 morti

10 dicembre 2020 a

Un altro tragico bollettino della seconda ondata di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid sono 16.999 su 171.586 tamponi analizzati (tasso di positività al 10%) mentre i decessi schizzano a 887 dopo che ieri il numero delle vittime era tornato sotto quota 500 morti. I guariti sono 30.099.

Il numero di vittime registrato oggi nel bollettino del 10 dicembre è tra i più drammatici della seconda ondata: il peggiore quello dello scorso 3 dicembre, quando in 24 ore furono registrati 993 morti collegati al Covid, mai così tanti dall’inizio della pandemia. Le tre regioni con il maggior numero di contagi rilevati sono Veneto, Lombardia e Lazio rispettivamente con 4.197, 2.093 e 1.488 positivi.

Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Sull'alto numero dei decessi (887 oggi contro i 499 di ieri) potrebbe pesare il ritardo delle notifiche. Continua la riduzione dei ricoveri: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale che scende a 29.088, mentre le terapie intensive perdono altre 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi, e sono 3.291 in tutto.

