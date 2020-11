Coronavirus, il bollettino di oggi 26 novembre: 29.003 nuovi casi e 822 morti

26 novembre 2020 a

Nelle ultime 24 ore calano i ricoveri e le terapie intensive, i nuovi contagi sono 29.003 e i morti 822. Sono questi i dati del bollettino del ministero della Sanità. sulla pandemia di giovedì 26 novembre. Ad oggi i casi totali di Covid-19 superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875.

La percentuale positivi-tamponi, dopo essere crollata ieri a 11,2%, torna a salire al 12,4%, ma va sottolineato che rispetto a giovedì scorso i nuovi casi sono oltre 7mila in meno. Continuano a calare i ricoveri in regime ordinario (-275, ieri -264), e scendono a 34.038, mentre per la prima volta da diverse settimane hanno il segno meno anche le terapie intensive, 2 in meno rispetto a ieri (quando se ne contavano 32 in più), per un totale di 3.846.

