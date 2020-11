Coronavirus, più morti e più pazienti in terapia intensiva

24 novembre 2020 a

«Oggi abbiamo 23.232 nuove positività al coronavirus. Sono stati riportati quasi 189mila tamponi. Rispetto a un forte aumento del numero di tamponi, c’è stato un leggero aumento del numero dei positivi, quindi è diminuita la proporzione tra i positivi e il totale dei tamponi. Però c’è un brutto dato, quello che riguarda i decessi, che sono 853 (mentre ieri erano 630 ndr)». Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. «Il dato saliente di questa settimana riguarda l’aumento delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva a causa del Covid-19, anche se l’Rt è sceso a 1,2. Ciò vuol dire che si sta registrando un primo effetto degli interventi che sono stati messi in atto. L’incidenza è ancora elevata e supera 730 casi per 100mila abitanti e questo indica che bisogna continuare a prendere delle precauzioni e naturalmente le norme in vigore devono restare ancora valide», ha detto ancora Rezza sottolineando che il via libera alle settimane bianche è un fattore di alto rischio.

Oggi nel Lazio «su quasi 28 mila tamponi (+7.627) si registrano 2.509 casi positivi (+168), 62 i decessi (+14) e 540 i guariti. Scende sotto il 9% il rapporto tra i positivi e i tamponi», ha sottolineato l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. «Nella Asl Roma 1 sono 534 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri. Si registrano diciannove decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 624 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto - prosegue l’assessore - Duecentosessantacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 325 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 41 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto».

Nella Asl Roma 5 sono 227 i casi nelle ultime 2 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 147 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie», ricorda D’Amato. «Nelle province si registrano 611 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 309 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi in pazienti di 70, 85 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 189 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi in pazienti di 72, 74, 77, 82, 83 e 98 anni con patologie - conclude l’assessore - Nella Asl di Viterbo si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 90 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 66 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

