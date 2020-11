DiMartedì, Ilaria Capua spiega la catena mortale del contagio: "Il caso che ha sconvolto tutti gli esperti"

18 novembre 2020 a

"Oggi sappiamo che determinate celebrazioni, come i matrimoni, sono fattori di rischio e dunque servono linee guida, protocolli seri che permettano a un settore di lavorare senza mettere a repentaglio la salute delle persone".

A DiMartedì la virologa italiana Ilaria Capua, in collegamento dalla Florida, parla della catena di contagio mortale che ha sconvolto tutti gli esperti. "Sappiamo che determinate celebrazione, come i matrimoni, sono fattori di rischio e dunque servono linee guida che permettano di lavorare senza mettere a repentaglio la salute delle persone". E il conduttore Floris manda in onda il cartello del cluster sul matrimonio americano che è stato oggetto di studio. "Un matrimonio piccolo, sotto le 60 persone - sottolinea la Capua -. Tra gli invitati c'era un positivo al Covid che ha infettato a sua volta altre 176 persone, tutte quelle presenti al matrimonio e una serie di altre risultate dunque numericamente superiore. Di queste 176 persone ne sono morte 7, nessuna di loro era andata al matrimonio. Questo fa capire la complessità della catena di trasmissione".

