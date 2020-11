Coronavirus, crescono contagi, morti e ricoveri. Pronte altre strette

10 novembre 2020 a

Crescono contagi, morti e ricoverati e i medici tornano a chiedere nuove strette. I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia sono 35.098, a fronte di 217.758 tamponi processati (l’indice di positività è pari 16,1, inferiore rispetto a ieri che era pari al 17,1). I morti registrati nelle ultime 24 ore sono invece 580 per un totale di 42.330. Sono 122 in più di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva con coronavirus in Italia, un aumento che porta il totale dei pazienti in rianimazione a 2.971. Sono quasi mille in più di ieri (997) i ricoverati nei reparti ospedalieri, incremento che porta il totale a 28.633. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.

E crescono i numeri anche nel Lazio. Oggi su oltre 29 mila tamponi nel lazio (+6.793) si registrano 2.608 casi positivi (+455), 36 i decessi (+20) e 257 i guariti (+16). scende il rapporto tra positivi e i tamponi a 8,8%. sono 2.785 i ricoveri (+24) e 257 in terapia intensiva (+20). Nella Asl Roma 1 sono 582 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 558 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano otto decessi di 58, 61, 80, 80, 83, 83, 87 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 409 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 57, 62 e 81 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 264 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 62, 66, 74, 83 e 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 66, 73, 79 e 88 anni con patologie.

Nelle province si registrano 593 casi e sono quattordici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 75, 79, 80, 84 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 201 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di 55, 59, 73, 78 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 151 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 74 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie.

