Bollettino Coronavirus: 25mila nuovi casi ma meno tamponi. I morti sono 356

09 novembre 2020 a

a

a

Sono 25.271 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio emergenza a 960.373. Le nuove vittime registrate sono 356, per un totale da inizio epidemia di 41.750. I nuovi dimessi/guariti sono 10.215, per un totale di 345.289.

Le persone attualmente positive nel Paese sono 573.334, con un incremento di 14.698 casi nelle ultime 24 ore. È quanto risulta dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Sul territorio nazionale sono stati effettuati 147.725 tamponi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 191.144 del giorno precedente. In totale, da inizio emergenza, i tamponi effettuati sono 17.522.438. I ricoverati con sintomi sono 27.636 (+1.196 rispetto al giorno precedente) dei quali 2.849 (+100) nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda il Lazio sono 53.274 i casi attualmente positivi a Covid-19, 2.761 i ricoverati, a cui si aggiungono 237 pazienti in terapia intensiva, e 50.276 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 13.264, i decessi a 1.429 e il totale dei casi esaminati è pari a 67.967. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.