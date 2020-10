Coronavirus, il bollettino: 221 morti e quasi 22mila contagi in un giorno

27 ottobre 2020 a

Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 in Italia. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 21.994 (ieri erano 17.012) su un totale di 174.398 tamponi processati, contro i 124.686 segnalati ieri, quindi ben 49.712 test effettuati in più. I morti sono 221, secondo i dati del ministero della Salute. I decessi registrati ieri erano erano 141, per un totale di 37.700 persone morte in Italia dall'inizio della pandemia.

Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 958, contro i 991 di ieri, portando il totale a 13.955, e salgono ancora le terapie intensive, +127 (ieri +76), arrivando a 1.411 totali.

LAZIO - Per quanto riguarda la situazione regionale, nel Lazio sono 26.142 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.632 i ricoverati, cui si aggiungono 166 pazienti in terapia intensiva, e 24.344 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.648, i decessi a 1.139 e il totale dei casi esaminati è pari a 37.929.

