Giuli, che batosta: positivo lui e tutta la famiglia. E per una volta Immuni ha funzionato

Il giornalista scopre il contagio dopo l'alert ricevuto dall'applicazione

19 ottobre 2020 a

a

a

Tempi duri per Alessandro Giuli. Il popolare giornalista, dopo aver visto sospeso il suo talk show su Rai Due, "Seconda linea", ha pagato cara un'altra "seconda", nel senso di ondata. Giuli, infatti, è risultato positivo al Covid. Ed è uno dei pochissimi ad averlo scoperto grazie alla contestatissima App Immuni.

E' stato lo stesso giornalista ad annunciare la positività su Twitter. "Allarmato dalla app Immuni - ha scritto - dopo immediato tampone, ho appreso sabato sera di essere stato contagiato dal Sars-Cov2. Ho seguìto le indicazioni del protocollo sanitario nazionale e della task force Rai, procedendo al tracciamento e alla comunicazione dei miei contatti recenti".

"Le mie condizioni, come quelle di mia moglie e dei miei figli piccoli (in attesa di referto), al momento non sono preoccupanti" ha continuato. Poi, qualche ora dopo, l'esito del tampone ai suoi familiari: "Anche Valeria e i bambini, 4 anni lei e 11 mesi lui, sono positivi al tampone. Ne usciremo tutti insieme. (Immunità di branco )". A Giuli e alla sua famiglia i migliori auguri di pronta guarigione dalla redazione de Il Tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.