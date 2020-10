Coronavirus, bollettino 18 ottobre: quasi 12mila positivi, i morti sono 69. Boom in Lombardia e nel Lazio

18 ottobre 2020 a

La curva sale ancora e il bollettino di domenica 18 ottobre rilasciato dal ministero della Salute conferma la situazione critica: 11.705 nuovi casi su 146.541 tamponi processati. I positivi salgono a 126.237, mentre i morti sono 69, i guariti 2.334, i ricoverati con sintomi 514 (7.131 totali) e quelli in terapia intensiva 45 (750 complessivi).

Nelle ultime 24 ore il trend diventa sempre più preoccupante, soprattutto nelle Regioni del Lazio dove i casi sono saliti a 1.198 e della Lombardia dove sono stati registrati 2.975 nuovi casi. I contagi giornalieri in Campania sono schizzati a 1.376, così come in Piemonte a 1.123. La Toscana ha comunicato 906 nuovi casi, il Veneto 800, la Sicilia 548.

