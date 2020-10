Coronavirus, Ilaria Capua a DiMartedì non dà scampo: nel 2021 dovremo ancora fare i conti con la pandemia

14 ottobre 2020 a

Ilaria Capua avverte Giovanni Floris e i telespettatori di DiMartedì: "Nuove fonti di contagio, è il primo inverno in occidente per il virus". La virologa, direttore dello One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, interviene da Miami sull'emergenza coronavirus e sottolinea: "Non siamo a febbraio 2020, siamo a novembre. Non si parla più di lockdown totali, abbiamo imparato tante cose e gli italiani ne fanno facendo tesoro. Avanti così, sapendo che ci saranno incidenti di percorso e momenti di circolazione più vivaci, per motivi che impareremo". "Sappiamo che alcune cose sono fonti di contagio, altre lo scopriremo... questo è il primo inverno che questo virus si fa in occidente".

Nel frattempo però la curva dei contagi risale vertiginosamente, complice il clima autunnale favorevole al virus e il nuovo dpcm del governo Giuseppe Conte aggiunge nuove restrizioni agli italiani. La virologa non dà scampo, la seconda ondata è vicina: "Nel 2021 dovremo ancora fare i conti con la pandemia" conferma la ricercatrice.

