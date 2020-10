Il truffatore delle mascherine si discolpa e accusa il Consip

Il processo a Roma. Ieffi se la prende con la centrale unica degli acquisti: "Non hanno mai effettuato i controlli"

“Alle 6,50 del 17 marzo l’Ad di Consip, Cristiano Cannarsa mi ha chiamato minacciandomi: 'come si è permesso di contattare il Ministro Di Maio'”. La difesa dell’imprenditore Antonello Ieffi si trasforma in un atto d’accusa contro Consip e i suoi vertici.

Il 43enne arrestato lo scorso 9 aprile perché accusato di aver messo a segno una truffa sul primo appalto bandito dalla Centrale unica per gli acquisti (nell’abito dell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale) ha infatti parlato in aula scagliandosi contro la Consip.

Ha precisato i suoi rapporti con il ministro Luigi Di Maio: “ci siamo incontrati qualche volta ma non c’è un’amicizia. Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle”. Ma non è per questo motivo, a detta dell’imputato, che l’indagato avrebbe contattato il ministro degli Esteri quando l’affare mascherine si è complicato.

Per spiegare la faccenda l’imprenditore ha riepilogato i suoi giorni del periodo caldo del Covid, settimane iniziate con un appalto bandito da Consip e terminate con il suo arresto.

Ieffi avrebbe dovuto portare in Italia 24 milioni di mascherine dopo essersi aggiudicato un appalto da 15,8 milioni di euro. Ma i dispositivi di protezione individuale non sono mai arrivati. Ha fatto “mancare totalmente i beni necessari allo Stato destinati a ovviare un pericolo comune”, aveva scritto il gip spiegando che la partita giocata da Ieffi altro non era che “una gara d’azzardo giocata sulla salute pubblica”.

L’imprenditore però ha spiegato la sua versione dei fatti. Ha detto che il 16 marzo avrebbe chiesto una proroga di 24 ore (consegna il 19 marzo) alla Consip in quanto avrebbe dovuto ridisegnare le rotte del volo necessario a portare le mascherine in Italia a causa dell’emergenza sanitaria che avrebbe spinto l’Emiro del Quatar a chiudere l’aeroporto di Doha. Ieffi però non avrebbe ricevuto alcuna chiamata e così avrebbe scritto a Di Maio “prendendo la mail ufficiale dal sito istituzionale del Ministero”. “Di Maio mi ha inviato il contenuto della mail di Ieffi inoltrandola senza aggiungere alcuna comunicazione”, spiega Angelo Borrelli, della Protezione Civile, chiamato a testimoniare in aula. Borrelli, riferiscono le testimonianze, avrebbe quindi contattato l’Ad di Consip che a sua volta avrebbe chiamato Ieffi “con tono veramente brusco”.

L’amministratore Cristiano Cannarsa si sarebbe mostrato sospettoso nei confronti dell’operazione e avrebbe chiesto garanzie e referenze. Ieffi avrebbe sfoderato a quel punto contatti lavorativi con sceicchi e imprenditori e avrebbe dato i contatti del consulente cinese che materialmente avrebbe custodito le mascherine che sarebbero dovute arrivare in Italia. “Dovevano venire a controllare ma non sono mai venuti, mi hanno escluso dall’appalto e mi hanno denunciato. Mi hanno calunniato”, dice Ieffi. In altre parole la partita adesso si gioca su un dato. Secondo i pm la verifica fatta da Consip ha dato un esito negativo, ma secondo l’indagato invece non è mai avvenuta.

Sui mancati requisiti per partecipare al bando (causati da insoluti con il fisco della sua azienda, la Biocrea) l’imprenditore si è così giustificato: “Hanno cercato un modo legittimo di escludermi dalla gara. Ma il contratto prevedeva anche che al momento della consegna avrei dovuto saldare con il Fisco. Consip poteva fare due cose buone: far portare le mascherine in Italia e fare ottenere soldi al Fisco”.

Le accuse dicono altro: l’indagato avrebbe cercato di gestire quell’operazione complessa improntandola sul momento, solo dopo aver vinto l’appalto. Per lui quelle mascherine erano un affare da sfruttare: “Se magari mò, tra un po' l’emergenza sanitaria finisce… è un peccato… perché abbiamo perso questo guadagno, poi torneremo a fare il mais… però perché non uscire da questa emergenza sanitaria con un guadagno in tasca….”, diceva al telefono.

“In un generale contesto drammatico per la pandemia da Covid-19 – recitano le accuse - con i contagi in crescita e la mancanza generalizzata di dispositivi di protezione individuale, in primis proprio le mascherine”, Ieffi si è lanciato in “un’iniziativa assolutamente estranea all’oggetto sociale della Biocrea (la società dell’indagato ndr) confidando, se si è ben appreso, in vaghi contatti con la Cina e (…) avvalendosi di un prestanome”. Non è riuscito nell’impresa. L’imprenditore si difende dicendo che non è colpa sua. Ma la Procura non la pensa così.

