Coronavirus, l'impennata di contagi preoccupa Roberto Burioni: vi prego, state attenti

“Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani". Per il virologo Roberto Burioni le cose si mettono male: i numeri della pandemia diffusi dal Ministero della Sanità registrano un'impennata nelle ultime 24 ore in tutta Italia e il Prof. non nasconde le sue preoccupazioni: 2.548 nuovi casi di coronavirus sono il massimo registrato dal 24 aprile, quando l’Italia era ancora in pieno lockdown.

"Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi”. La seconda ondata sta mettendo in difficoltà sia la Francia che la Spagna e in Italia lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 31 gennaio 2021. Dopo le voci che si rincorrevano sempre più frequenti - attualmente, la scadenza è fissata al 15 ottobre - a confermare la volontà dell'esecutivo di estendere la situazione straordinaria è lo stesso premier, Giuseppe Conte, dopo il confronto avuto con la maggioranza mercoledì sera a palazzo Chigi.

