Coronavirus, il bollettino del 24 settembre: 1.786 nuovi positivi con record di tamponi. I morti sono 23

Nessuna regione a contagi zero nelle ultime 24 ore in Italia: gli attualmente positivi sono 46.780, in aumento di 666 rispetto ai 46.114 di ieri. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, la regione in cui nell'ultima giornata si sono registrati più nuovi casi è il Veneto con 248, seguito da Lazio con 230 contagi, Lombardia con 229, Campania con 195, Toscana con 156, Sicilia con 125, Piemonte con 104, Liguria con 102 ed Emilia-Romagna con 99, in Sardegna 66 nuovi casi. La regione con meno contagi è la Valle d'Aosta, che ne registra 3, seguita dal Molise con 4 e da Calabria e Basilicata con 9.

