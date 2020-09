Il Covid fa paura. Presidenti e scrutatori fuggono dai seggi

19 settembre 2020 a

C'è un vero e proprio fuggi fuggi dai seggi elettorali in vista delle prossime elezioni di domenica e lunedì. La paura del Covid sta mietendo vittime. Tanto che le amministrazioni comunali sono state costrette a correre ai ripari.

Nella maggior parte dei casi, per coprire i buchi sarà stata costretta a intervenire la Protezione civile. E molti comuni, come Milano e Genova, reclutano presidente e scrutatori perfino su Facebook. In ogni caso, chi non si presenterà dovrò presentare regolare giustificazione per non incorrere in sanzioni penali.

