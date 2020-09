L'ultima di Bonafede, stangata sugli alloggi in caserma. La protesta degli agenti di custodia

12 settembre 2020 a

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva promesso la gratuità degli alloggi di servizio dell’Amministrazione penitenziaria nelle caserme per i dipendenti e invece ha aumentato i canoni. La denuncia arriva in una lettera aperta di un agente di custodia. Qui di seguito il messaggio indirizzato al ministro grillino.

Caro Ministro, conoscendola ed essendo sicuro della sua buona fede” mi viene spontaneo pensare ad una frase tratta dal Vangelo: “Signore perdonali perchè non sanno quello che fanno …”

Nelle poche (pochissime) volte che ci siamo incontrati per parlare dei problemi della Polizia Penitenziaria (credo siano tre in tutto) nel corso di questi suoi due anni da Guardasigilli , abbiamo sempre parlato del problema delle caserme, di quanto sia ingiusto far pagare un canone per dormirci e di quanto sia ancor più ingiusta la richiesta di pagamento degli arretrati.

Non sto qui a ripetere di nuovo le motivazioni per le quali non si devono e non si possono pagare affitti per dormire in caserma (che peraltro Le abbiamo rappresentato anche per iscritto) ma, se vuole, potrei mandarLe qualche video che illustra lo stato di quelle caserme e i coinquilini del regno animale che le abitano insieme a noi (anche perchè Lei ha detto chiaramente di condividere le nostre rivendicazioni).

Le ha condivise a tal punto da impegnarsi più volte (praticamente in tutti e tre gli incontri) a preparare e presentare un emendamento, in una qualche legge in itinere, per una interpretazione autentica della norma che garantisse, appunto, la gratuità delle caserme e degli alloggi collettivi.

Ricorda il famoso milione di euro? Quello che doveva servire a pagare gli arretrati?

Lei ci aveva promesso uno stanziamento.

Spero tanto che se ne sia solo dimenticato … perchè, almeno, questa sarebbe una spiegazione (anche se non una giustificazione).

Viceversa, Lei cosa ha pensato bene di fare?

Una leggina sull’aumento dei canoni degli alloggi di servizio. Probabilmente (mi auguro), senza nemmeno comprenderne bene la portata e le ricadute …

Tant’è che scrive questo post:

“Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato un’importante modifica del regolamento che disciplina l’assegnazione degli alloggi dell’Amministrazione penitenziaria concessi per ragioni di servizio: abitazioni di pregio, spesso di grandi dimensioni, che si trovano nei centri storici delle città e assegnate di frequente, in passato, a prezzi irrisori. D’ora in poi, invece, i canoni di questi appartamenti verranno ricalcolati, uniformati ai valori di mercato e quindi assegnati ad un prezzo congruo“

Apuro titolo di cronaca, Le riporto soltanto uno dei tantissimi commenti al suo comunicato, postati sui social.

“I poliziotti penitenziari che hanno partecipato al bando e sono assegnatari di alloggi in via della Lungara adesso pagheranno oltre 2000 euro al mese. Mentre guadagnano di stipendio euro 1600,00. Identica cosa per i colleghi che abitano a Firenze, Milano, Palermo ecc. Mentre gli altri corpi di polizia che hanno alloggi nelle zone centrali continueranno a pagare i canoni agevolati. Grande Bonafede”

Premesso che in una norma di quel genere (che se concepita e scritta nel modo giusto avrebbe potuto anche avere un senso) poteva e doveva inserire un passaggio sulle caserme e sugli alloggi collettivi, lo sa che quello che Lei ha definito “affitto congruo” consiste in un aumento smisurato degli affitti anche a quei pochi poliziotti penitenziari che avevano avuto la fortuna di ottenere un alloggio dall’amministrazione?

E’ consapevole del fatto che, secondo la norma che Lei elogia, il canone sarà determinato solo dalla zona in cui si trova e non dal reddito dell’affittuario?

Ciò vale a dire nessuna differenza tra un agente (1500 euro al mese) e un dirigente generale (anche più di 10000 euro al mese).

Ripeto, conoscendola di persona sono assolutamente certo della sua “buona fede” e, quindi, della Sua inconsapevolezza in materia (così come per quasi tutto quello che riguarda la Polizia Penitenziaria).

Io non discuto (e non lo farà mai) sulla Sua onestà e su quella di tutti gli altri Suoi colleghi di partito. Ne avete fatto il vostro pamphlet politico.

Tuttavia, non posso evitare (almeno per quello che riguarda l’amministrazione penitenziaria e la gestione del Corpo di Polizia Penitenziaria) di paragonare Voi che ci governate a La banda degli onesti di Totò e Peppino (un film dei tempi miei) … brava gente che si è cacciata in un mare di guai per essersi cimentata in un’impresa che è al di fuori della propria portata e al di sopra delle proprie capacità.

Ed è così che, nella convinzione di aver abbattuto chissà quale privilegio, da un lato stabilite canoni d’affitto fuori della portata del reddito di un poliziotto e dall’altro lasciate che quegli stessi poliziotti siano costretti a pagare anche per dormire in caserma, per di più chiedendogli sei o settecento euro di arretrati.

Mi perdoni questo sfogo ma, francamente, non se ne può più di navigare a vista senza qualcuno al timone di questa galera (intesa come nave) malandata in mezzo alla tempesta.

Il Suo dipendente

Appuntato Cesare Cantelli

