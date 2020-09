Rai, il coronavirus colpisce ancora: sospese le trasmissioni Elisir e I soliti ignoti

11 settembre 2020 a

Alla Rai il coronavirus continua a fare male. Oggi si sono registrati un paio di casi di positività al Covid che hanno costretto l'azienda a sospendere due trasmissioni di non poco conto. Un caso di positività a tampone rapido è stato accertato nella produzione televisiva del programma “I soliti ignoti” ed un caso di positività a tampone molecolare nella produzione di “Elisir”. I casi riguardano personale esterno che collabora con le produzioni dei programmi. L’Azienda ha fatto sapere di avere attivato tutte le misure di sicurezza stabilite dai protocolli aziendali che prevedono tra l’altro interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e ha provveduto in via cautelativa a sospendere le attività delle suddette produzioni. Sono in corso i tracciamenti da condividere con la Sanità Pubblica per il conseguente percorso di tutela dei lavoratori.

