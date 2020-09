Coronavirus, il cardinale Tagle è positivo. Il collaboratore di Papa Francesco in quarantena

11 settembre 2020 a

Il cardinale filippino Luis Antonio Gokim Tagle, prefetto della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, presidente di Caritas Internationalis e stretto collaboratore di Papa Francesco, è risultato positivo al coronavirus. Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha spiegato che Tagle è asintomatico e resterà in isolamento a Manila, nelle Filippine. "Il cardinale è risultato positivo al Covid-19 tramite tampone faringeo effettuato ieri al suo arrivo a Manila. Sua Eminenza non presenta sintomi e resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine, dove si trova. Nel frattempo si sta procedendo alle verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con Sua Eminenza nei giorni scorsi". Il cardinale era già stato sottoposto a tampone, il 7 settembre a Roma, ma l'esito era stato negativo.

