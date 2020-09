La verità sul Covid, Italia in fondo alla classifica europea dei contagi

10 settembre 2020 a

Nella classifica dei contagi da coronavirus l'Italia sta meglio degli altri Paesi europei. A pubblicare i dati è il Financial Times che ha elaborato infirmazioni ufficiali di Bruxelles. Si tratta della classifica dei Paesi europei per tasso di infezioni sulla popolazione negli ultimi 14 giorni. In testa per il gran numero di casi - più di 250 ogni 100mila abitanti - è la Spagna seguita da Francia, Romania, Croazia e Malta con meno della metà dei casi del Paese iberico.

