Capri, Belen in vacanza smaschera il falso diplomatico: si fingeva amico della Rodriguez

Belén Rodriguez smaschera un truffatore a Capri. La bella argentina non dimenticherà mai quest'estate e non per il gossip a tutto corna e baci quanto per essere balzata agli onori della cronaca giudiziaria. A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Marko Pale, 30 anni, originario della Croazia, ma residente a Belluno, il 22 agosto è sbarcato a Capri e, spacciandosi per console grazie a carta d'identità e bonifici falsi, ha scroccato 10 giorni di vacanza. Ha noleggiato yatch per 4.500 euro e ha dormito in un albergo extra lusso per 10.000 euro prima di finire agli arresti.

Marko Pale, nome d'arte truffaldino Marko Falco, ha gozzovigliato nel Golfo di Napoli per giorni ospitando a bordo dei natanti in affitto anche Mattia Ferrari, grande amico di Belen Rodriguez. Ma è stata proprio la showgirl ad essergli fatale. Marko aveva raccontato al noleggiatore di essere amico dell'ex signora De Martino, ma destino ha voluto che Belen arrivasse a Capri per un evento e che si avvalesse del medesimo servizio barche. Lo skipper, che già nutriva dei dubbi, ha chiesto alla Rodriguez se conoscesse il diplomatico e quando si è sentito rispondere: "Non so chi sia", è andato dritto dritto dai carabinieri. Il millantatore è stato processato per direttissima per truffa e false attestazioni sulla propria identità, ha patteggiato e ha già fatto perdere le sue tracce.

