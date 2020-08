Il dossier segreto sul Covid. Meloni: il governo sapeva dei rischi

Benedetto Antonelli 31 agosto 2020 a

Prima ci sono stati i verbali secretati del Comitato tecnico scientifico che Palazzo Chigi a lungo si è rifiutato di rendere pubblici. Adesso spunta un altro documento tenuto top secret dal governo. Uno studio in cui venivano previste le conseguenze di un’esplosione dell’epidemia in Italia. Lo scenario sulla letalità del Covid era tragico: fra i 35mila e i 60mila morti. Questo testo - ottenuto ieri da la Repubblica - era stato messo a disposizione dell’esecutivo già il 12 febbraio scorso. In pratica, quasi un mese prima che fosse decretato il lockdown. Motivo per cui le opposizioni pretendono spiegazioni.

La verità sul Covid. Conte e Zingaretti peggio di Bolsonaro

Particolarmente agguerrita è Giorgia Meloni: «Ecco il famoso "documento segreto" sulla previsione dell’epidemia da coronavirus di cui aveva parlato Urbani, un direttore del ministero della Salute, ma di cui il governo non aveva fatto sapere più nulla. Ebbene, uno studio dettagliato di un esperto (vero), Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler, è stato presentato al Cts e quindi al Governo, il 12 febbraio prevedendo esattamente quello che è poi accaduto nei fatti». Lo studio di Merler, come detto, fa riferimento ai dati disponibili a inizio febbraio, quando la quasi totalità dei casi di coronavirus registrati erano cinesi...