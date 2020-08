Aumentano i contagi in Italia: 1.411 nuovi positivi, 5 morti

27 agosto 2020 a

Crescono ancora i casi di coronavirus in Italia. Sono 1.411 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.367. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 263.949. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 5 decessi (ieri erano 13), il numero delle vittime sale quindi a 35.463. Il totale degli attualmente positivi è di 21.932, di questi 1.131 sono ricoverati con sintomi, 67 sono in terapia intensiva (ieri erano 69) e 20.734 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 94.024 (ieri erano 93.529) per un totale di 8.313.445. Oggi nessuna regione ha registrato zero contagi.

La regione col maggior incremento di positivi è la Lombardia con 286 nuovi casi (99.100 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 16.857. I nuovi tamponi sono 17.964, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.535.682; Emilia-Romagna 171 nuovi casi (31.385 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 4.458. I nuovi tamponi sono 10.322, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 864.232; Lazio 152 nuovi casi (10.550 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima 1, il totale dei deceduti è di 877. I nuovi tamponi sono 10.590, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 531.582; Veneto 132 nuovi casi (22.469 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima 1, il totale dei deceduti è di 2.117. I nuovi tamponi sono 15.577, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.507.987; Campania 130 nuovi casi (6.241 casi totali). Oggi è stata registrata due vittime 2, il totale dei deceduti è di 445. I nuovi tamponi sono 3.631, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 396.896; Toscana 99 nuovi casi (11.513 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.140. I nuovi tamponi sono 6.154, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 515.879; Piemonte 88 nuovi casi (32.603 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 4.144. I nuovi tamponi sono 4.902, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 574.815; Marche 61 nuovi casi (7.194 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 987. I nuovi tamponi sono 2.169, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 199.348; Sardegna 57 nuovi casi (1.967 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 134. I nuovi tamponi sono 1.629, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 130.052; Sicilia 50 nuovi casi (4.174 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 286. I nuovi tamponi sono 4.072, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 337.874; Puglia 47 nuovi casi (5.217 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima 1, il totale dei deceduti è di 556. I nuovi tamponi sono 3.161, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 294.426; Liguria 37 nuovi casi (10.761 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.571.. I nuovi tamponi sono 2.213, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 230.312; Friuli Venezia Giulia 25 nuovi casi (3.709 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 348. I nuovi tamponi sono 3.503, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 316.478; Umbria 20 nuovi casi (1.719 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 80. I nuovi tamponi sono 1.466, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 147.895; Abruzzo 18 nuovi casi (3.705 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 472. I nuovi tamponi sono 1.574, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 151.723; P.A. Trento 15 nuovi casi (5.054 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 405. I nuovi tamponi sono 1.351, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 182.673; P.A. Bolzano 9 nuovi casi (2.907 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 292. I nuovi tamponi sono 898, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 133.436; Calabria 6 nuovi casi (1.422 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 97. I nuovi tamponi sono 1.604, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 150.472; Basilicata 6 nuovi casi (514 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 28. I nuovi tamponi sono 554, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 54.695; Molise 1 nuovi casi (521 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 23. I nuovi tamponi sono 590, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 32.450; Valle d’Aosta 1 nuovi casi (1.224 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 146. I nuovi tamponi sono 100, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 24.538.