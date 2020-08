In Sicilia un positivo su tre è immigrato. Musumeci all'attacco

21 agosto 2020 a

a

a

I guai della Sicilia arrivano solo da fuori. Ne è convinto l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Mazza. In un'intervista al Giornale di Sicilia, Razza spiega infatti che degli attuali 722 positivi ben 241 sono migranti sbarcati sulle coste siciliane. In più ci sono 54 persone arrivate da Malta e altre 40 persone rientrate da varie mete estere. I positivi, quindi, non sono sicilian. I casi di siciliani che hanno contratto il virus in Trinacria sono la minima parte. L'assessore poi spiega che non sono previste misure più restrittive in Sicilia.

E il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha aggiunto: "I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno facendo, mi hanno appena informato che a Lampedusa sono stati individuati 38 nuovi migranti positivi al Covid-19. È l'ennesimo episodio. Sinceramente non comprendiamo l'atteggiamento del governo centrale che, oltre a non chiudere i porti siciliani, a più di due mesi dalla nostra richiesta non si è ancora pronunciato sullo “stato di emergenza” per quell’isoletta. Ciò che amareggia, in particolare, è l'indifferenza nei confronti di una piccola comunità che del sentimento di accoglienza e del senso di sacrificio ne ha fatto negli anni una ragione di vita".