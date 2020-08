Coronavirus, 947 nuovi casi e 9 morti. Lazio al secondo posto

21 agosto 2020 a

Non si arresta la crescita esponenziale dei contagi. Sono 947 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 845. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 257.065. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 9 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 35.427. Il totale degli attualmente positivi è di 16.678, di questi 919 sono ricoverati con sintomi, 69 sono in terapia intensiva (ieri erano 68) e 15.690 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.996, per un totale di 7.862.592. Basilicata e Valle d’Aosta sono le due regioni Covid-free.

A livello regionale è la Lombardia a registrare il più alto numero di positivi con 174 nuovi casi (97.892 casi totali), sono stati registrati 6 nuovi decessi, che portano il totale a 16.852, i nuovi tamponi sono 10.703 (1.456.936 tamponi totali); Lazio 137 nuovi casi (9.548 casi totali) è stato registrato un nuovo decesso, che porta il totale a 873, i nuovi tamponi sono 6.584 (480.482 tamponi totali); Veneto 116 nuovi casi (21.650 casi totali), sono stati registrati 2 nuovi decessi, che portano il totale a 2.102, i nuovi tamponi sono 12.522 (1.429.206 tamponi totali); Emilia-Romagna 82 nuovi casi (30.708 casi totali, il totale delle vittime è di 4.455), i nuovi tamponi sono 10.062 (811.229 tamponi totali); Toscana 79 nuovi casi (11.063 casi totali, il totale delle vittime è di 1.139), i nuovi tamponi sono 4.154 (487.880 tamponi totali); Campania 67 nuovi casi (5.523 casi totali, il totale delle vittime è di 440), i nuovi tamponi sono 3.475 (375.083 tamponi totali); Sicilia 44 nuovi casi (3.919 casi totali, il totale delle vittime è di 286), i nuovi tamponi sono 3.129 (321.981 tamponi totali); Sardegna 42 nuovi casi (1.609 casi totali, il totale delle vittime è di 134), i nuovi tamponi sono 944 (122.296 tamponi totali); Piemonte 39 nuovi casi (32.260 casi totali, il totale delle vittime è di 4.142), i nuovi tamponi sono 3.765 (552.333 tamponi totali); Friuli Venezia Giulia 36 nuovi casi (3.583 casi totali, il totale delle vittime è di 348), i nuovi tamponi sono 3.158 (299.230 tamponi totali); Puglia 35 nuovi casi (4.970 casi totali, il totale delle vittime è di 555), i nuovi tamponi sono 2.931 (279.245 tamponi totali); Abruzzo 23 nuovi casi (3.604 casi totali, il totale delle vittime è di 472), i nuovi tamponi sono 1.210 (145.369 tamponi totali); Umbria 22 nuovi casi (1.602 casi totali, il totale delle vittime è di 80), i nuovi tamponi sono 1.356 (139.407 tamponi totali); Liguria 21 nuovi casi (10.583 casi totali, il totale delle vittime è di 1.571), i nuovi tamponi sono 1.794 (219.770 tamponi totali); Marche 17 nuovi casi (7.095 casi totali, il totale delle vittime è di 987), i nuovi tamponi sono 2.086 (190.441 tamponi totali); P.A. Bolzano 5 nuovi casi (2.837 casi totali, il totale delle vittime è di 292), i nuovi tamponi sono 1.290 (127.013 tamponi totali); P.A. Trento 4 nuovi casi (5.016 casi totali, il totale delle vittime è di 405), i nuovi tamponi sono 745 (175.169 tamponi totali); Calabria 2 nuovi casi (1.379 casi totali, il totale delle vittime è di 97), i nuovi tamponi sono 1.340 (142.386 tamponi totali); Molise 2 nuovi casi (509 casi totali, il totale delle vittime è di 23), i nuovi tamponi sono 209 (30.886 tamponi totali); Valle d’Aosta 0 nuovi casi (1.221 casi totali, il totale delle vittime è di 146), i nuovi tamponi sono 79 (23.832 tamponi totali); Basilicata 0 nuovi casi (494 casi totali, il totale delle vittime è di 28), i nuovi tamponi sono 460 (52.418 tamponi totali).