La probabilità di beccarti il Covid dipende (anche) da quanto sei alto

lo studio realizzato su un sondaggio che ha visto coinvolte 2000 persone tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna

Essere alti più di un metro e ottanta raddoppia la possibilità di contrarre il covid19. Lo dice lo studio (esaminato da esperti di Oxford) effettuato da specialisti su un sondaggio che ha visto coinvolte 2000 persone tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Il sondaggio medesimo investigava sulle possibili vie di trasmissione del virus. Agli intervistati venivano chieste informazioni legate alle abitudini di vita, lavoro, socialità.

Un dato emerso è risultato chiaramente legato all'altezza delle persone prese in esame. Quelle più alte avevano contratto la malattia in maniera più congrua rispetto a quelle sotto il metro e ottanta. Il risultato ha riportato in auge la teoria secondo la quale il covid19 rilascerebbe nell'aria minuscole particelle. Teoria, si badi bene, esclusa dai funzionari sanitari di tutto il mondo ma in questi giorni oggetto di più approfonditi accertamenti alla luce dei nuovi indizi emersi.