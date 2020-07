Bufera nel Frusinate, ex sindaco indagato per corruzione elettorale

Sotto inchiesta il commissario Ater, Sergio Cippitelli, ex primo cittadino di Broccostella. Indagati anche l'ex vice e la segretaria

Bufera nel Frusinate: tre indagati per corruzione elettorale relativa all'ultima campagna per l'elezione del sindaco di Broccostella. Perquisizioni della Guardia di finanza su iniziativa della Procura di Cassino sono scattate al Comune, in sedi di associazioni, case private e alla sede Ater di Frosinone. Proprio il commissario Ater, Sergio Cippitelli ex sindaco di Broccostella, è indagato insieme alla sua segretaria Loredana Iacoboni e all'ex vicesindaco Antonio Conte. I reati contestati a vario titolo agli indagati sono corruzione elettorale, abuso d'ufficio, turbativa della libertà degli incanti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, riporta il Messaggero, quella che qualche gara pubblica comunale possa essere stata pilotata in cambio di voti. Cippitelli si è detto estraneo alle accuse dichiarandosi pronto a fornire ogni chiarimento.