Sesso, ecco la migliore posizione anti-Covid. Lo spiega il governo serbo

18 luglio 2020 a

Per la serie come evitare di beccarsi il coronavirus ecco che arriva il tutorial sul sesso sicuro. A pensarci è stato il ministero della Salute della Serbia che mette al bando la posizione cosiddetta "missionaria". Il serbo è lingua ostica, ma le immagini illustrative trasmesse da un'emittente televisiva vicina al governo di Belgrado sono più che sufficienti per capire quale posizione sia, oltre ogni ragionevole dubbio, la migliore da adottare nell'alcova ai tempi del Covid. Tutta colpa dei droplet, le goccioline di saliva emesse dalla bocca responsabili nella maggior parte dei casi del contagio.

Durante la lunga emergenza sanitaria in molti Paesi, finanche in Italia, sono state diffuse linee guida e informazioni utili per vivere il sesso tenendo lontano il virus. Ma i disegnini esplicativi quelli no, ancora non si erano visti.