Fabrizio Corona, lo sfogo dopo il blitz dei carabinieri nella casa di Milano: lasciatemi in pace

"Lasciatemi in pace". Fabrizio Corona si sfoga sui social dopo il blitz dei carabinieri nell'appartamento di Milano. I vicini dell'ex re dei paparazzo hanno chiamato il 112 per la musica ad alto volume e nella casa di Corona, finito in carcere per foto-ricatti e reati fiscali e adesso agli arresti domiciliari, hanno trovato cinque amici, due ragazzi di 22 e 29 anni e tre ragazze tra i 20 e i 23 anni.

Nuovi guai in arrivo? Lo scorso dicembre il tribunale di sorveglianza ha concesso in via provvisoria a Corona il differimento della pena per consentirgli di curarsi per la patologia psichiatrica di cui soffre. Toccherà al tribunale di sorveglianza stabilire se abbia violato le regole ma lui nel frattempo si sfoga su Instagram e dà la sua versione dei fatti: "Ho trascorso 5 anni e 1 mese in galera (branda). Ho fatto 8 mesi di comunità residenziale restrittiva e sono da 7 mesi ai domiciliari senza l'ora d'aria. Vivo in casa con mio figlio - racconta Corona - e non ho restrizioni che mi impediscano di ricevere persone. Basta lasciatemi in pace, Negli ultimi 9 anni ho trascorso in libertà vigilata soltanto 1 anno e 7 mesi della mia vita e non voglio e non posso esprimermi su ciò che penso veramente perché ho figlio e devo pensare a lui".