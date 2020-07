Basta con il terrorismo sul Coronavirus. Così le Cassandre impediscono all'Italia di risollevarsi

Franco Bechis 02 luglio 2020 a

L'ultima sparata è arrivata dall'Organizzazione mondiale della sanità, che da mesi quasi mai ne ha infilata una giusta: “sul virus il peggio deve ancora venire”. Pronti a toccare ferro, naturalmente. Ma proprio nel momento più delicato in cui l'Italia come gran parte di Europa prova faticosamente a rialzare la testa e riprendersi dalla grande gelata di questi mesi da più parti (non ultimi alcuni dei nostri ineffabili virologi) si continua a lanciare macumbe, esagerando la portata di qualche focolaio di infezione che scoppia in vari punti del territorio e vaticinando come fosse certa una seconda tragica ondata dopo l'estate. “Basta con questo terrorismo”, dice senza mezzi termini in una intervista a Il Tempo oggi il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, che più volte abbiamo potuto apprezzare per la serietà e il grande equilibrio e mostrato durante la pandemia italiana.

“Non costruiamoci una tragedia da soli”, chiede il viceministro che poi spiega con molta semplicità come sia da escludere che il peggio debba ancora arrivare e assicura che qualsiasi accada nel prossimo autunno non avrà le conseguenze che abbiamo vissuto quando il virus ci ha colti impreparati e senza difese, approfittando degli inevitabili errori compiuti di fronte a quel che non si conosceva. Non è detto che ci sia un ritorno della pandemia, né della forza del contagio: il coronavirus potrebbe anche...