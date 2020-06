Oms: Covid come la Spagnola, in autunno tornò più feroce di prima

26 giugno 2020 a

L'Oms avverte: il coronavirus è come la Spagnola. In estate quasi sparisce, poi in autunno torna più forte di prima. Ma, in verità, il Covid-19 non sta sparendo affatto, tanto meno dall'altra parte del mondo dove i casi sono aumentati vertiginosamente. Texas e Florida, tanto per fare un esempio, fanno marcia indietro: di fronte al nuovo picco di casi confermati di Covid-19 e tornano a imporre restrizioni anti-contagio. Gli Usa hanno infatti registrato un nuovo record: più di 40mila infezioni in un giorno, oltre le cifre dei giorni più drammatici di aprile e maggio. Greg Abbott, governatore repubblicano del Texas, ha diffuso un ordine esecutivo in cui stabilisce che i bar saranno nuovamente chiusi e la capacità dei ristoranti abbassata al 50%, dopo si era mostrato poco propenso a imporre nuove severe restrizioni. Ma il numero dei ricoverati per Covid-19 in Texas è più che raddoppiato in due settimane e giovedì è stato toccato il picco di 6mila infezioni.

Analoga decisione in Florida, che chiude i bar con effetto immediato dopo aver registrato un record di contagi: 8.942 nuovi in un giorno, molto più del record della scorsa settimana (5.508). Mentre l’aumento è largamente spiegato all’aumento dei test, gli esperti sottolineano che ci sono solidi elementi per ritenere che il virus stia tornando, soprattutto a sud e ovest. Arizona, Texas e Florida sono tra gli Stati più colpiti, e anche tra quelli governati da repubblicani che hanno fatto resistenza a limitazioni e uso di mascherine, in nome della riapertura dell’economia sostenuta anche dal presidente Donald Trump. Ad oggi i decessi per Covid-19 negli Usa sono circa 600 al giorno, meno della media di 2mila di metà aprile. In totale negli Usa sono morte 124mila persone, mentre 2,4 milioni sono state contagiate, secondo la Johns Hopkins University. Ma per gli esperti il numero reale di almeno 20 milioni. A livello globale i dati sono rispettivamente 490mila e 9.600.000. Nel frattempo, mentre i casi aumentano, la task-force della Casa Bianca ha programmato il suo primo briefing in quasi due mesi, segnale della consapevolezza che l’allarme non può essere ignorato. Associated Press ha calcolato che il numero medio di nuovi casi al giorno è aumentato del 60% nelle ultime due settimane.

Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive degli Usa, ha dichiarato al Washington post: «Qualcosa non sta funzionando» nella strategia Usa, e saranno valutati nuovi approcci. Poco prima Ranieri Guerra, vicedirettore generale per le iniziative strategiche dell’ Oms, aveva detto ad Agorà su Rai3: «Sembra che tutto sia finito, ma non è così», «i fatti dicono che l’andamento» è «previsto e prevedibile», «c’è una discesa che coincide con l’estate, il paragone è con la Spagnola: ebbe esattamente lo stesso andamento che ha il Covid, andò giù d’estate per riprendere molto ferocemente a settembre e ottobre, e uccise 50 milioni di morti durante la seconda ondata. Questo è quello che non vogliamo vedere».

«Le morti per coronavirus sono in calo. Il tasso di mortalità è uno dei più bassi al mondo. La nostra economia sta ripartendo e non sarà chiusa», ha twittato invece Trump. La cui amministrazione, nel mezzo dell’allarme sanitario, ha chiesto alla Corte suprema di cancellare l’Obamacare. Proprio dopo che lo stesso governo ha informato che mezzo milione di persone che ha perso l’assicurazione sanitaria durante il lockdown ha ottenuto copertura attraverso HealthCare.gov. Sono oltre 20 milioni gli statunitensi che potrebbero perdere la copertura sanitaria, e anche le tutele legate a malattie preesistenti potrebbero essere a rischio, se il tribunale desse ragione all’amministrazione (il caso non sarà affrontato prima dell’autunno). La speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, ha criticato Trump, mentre programma un voto sulla propria proposta per ampliare l’ACA. «Non c’è giustificazione legale, nè scusa morale, per i disastrosi sforzi dell’amministrazione Trump di cancellare la sanità per gli americani», ha detto.