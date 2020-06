L'Oms continua con gli allarmi: "Seconda ondata di coronavirus in autunno"

25 giugno 2020 a

Il coronavirus potrebbe tornare in autunno, quando le scuole saranno riaperte e, si spera, tutto sarà tornato alla normalità. Una teoria espressa da molti medici, che ora trova riscontro ufficiale anche nelle ipotesi dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). «Ancora oggi abbiamo picchi di contagi nella prima ondata in molti paesi. Siamo ancora nella prima ondata, ma dobbiamo prepararci per l’ autunno, quando Covid-19 incontrerà influenza stagionale e polmoniti. Il virus circola ancora attivamente, e non abbiamo farmaci e vaccini specifici efficaci». Lo ha detto il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, in conferenza stampa.

«Questo deve essere fatto coinvolgendo la comunità - ha spiegato - e se ci sono problemi con l’aderenza alle misure di prevenzione bisogna capire cosa impedisce questa aderenza e dove questo avviene, intervenendo in quei gruppi di popolazione».