Stupro di Vallerano, spunta una lettera che getta ombre sulle accuse

Angela Di Pietro 18 giugno 2020 a

a

a

Uno stupro filmato attraverso i cellulari, due condanne (lievi) e l'ombra di una strumentalizzazione politica dietro il fattaccio. A rileggere - in chiave opposta alle precedenti analisi - la brutta storia dei due militanti di CasaPound accusati di aver violentato a Viterbo una trentaseienne, è una studentessa di Giurisprudenza. Come ha riportato "La mia città news", la giovane viterbese ha inviato una lettera al padre di uno dei due giovani accusati, l'ex consigliere comunale Francesco Chiricozzi, 21 anni, definendo lui e l'amico Riccardo Licci, 19, "carne da macello". Entrambi forse utilizzati per neutralizzare i consensi della popolazione di Vallerano (in provincia di Viterbo) nei confronti di Casapound che alle elezioni del 2018 ha incassato il 21%.

Intanto i fatti, così come sono stati letti dalla polizia. Nella notte tra l'undici ed il dodici aprile dell'anno scorso Licci e Chiricozzi incontrano in un locale una viterbese di 36 anni. La donna beve qualcosa con loro, poi acconsente a seguirli nel pub di Casapound "Old Manners". I video che i militanti dell'organizzazione di Estrema Destra girano durante l'incontro, raccontano uno stupro durato ore. La donna, intontita da psicofarmaci e alcol, sembra non avere intenzione di fare sesso ma di fatto la "congiunzione carnale" avviene. La serata si chiude con i due che accompagnano a casa la "vittima". Ore dopo lei va in ospedale, denuncia la violenza, dice di aver preso un cazzotto. Risultato: i due accusati finiscono in manette, il locale viene chiuso, CasaPound crolla nelle preferenze dei cittadini. Il 15 novembre scorso si svolge il processo contro Chiricozzi e Licci. Giudizio immediato data l'evidenza. Le condanne (contro le quali i giovanotti hanno presentato ricorso) sono tuttavia moderate. Due anni e dieci mesi ad uno, tre all'altro. A distanza di sette mesi la studentessa di Legge rimasta anonima ha inviato una lettera al padre di Chiricozzi, che ha deciso di renderla pubblica. Che dice la missiva? La studentessa rilascia una premessa: Chiricozzi junior non le è mai piaciuto. Non solo: suo padre è un antifascista convinto, un militante di Sinistra, che tuttavia (parlando dei due condannati) li ha definiti "carne da macello". Sarebbero stati insomma incastrati, par di capire. L' aspirante avvocata analizza i fatti: la cartella clinica della vittima non ha rilevato tracce di violenza carnale. E nemmeno di quel cazzotto micidiale che la donna dice di aver ricevuto. L'autrice della lettera aggiunge che la trentaseienne pare fosse seguita da anni dai Servizi Sociali. In poche parole, intorno alla vicenda sarebbero state costruite impalcature tali da dare dimensioni forzate all'episodio. Non a caso la ragazza conclude facendo rilevare come di recente si sia verificato un tentato stupro in provincia di Viterbo senza che nessuno ne parlasse.