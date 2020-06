Le Iene ricordano Nadia Toffa: "Oggi avresti compiuto 41 anni, ci manchi tanto"

10 giugno 2020 a

È da poco passata la mezzanotte, oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni e noi le vogliamo dire che ci manca tanto e che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, buon compleanno». Così ieri sera Nina Palmieri visibilmente commossa, alla conduzione del programma Le Iene con accanto Veronica Ruggeri e Roberta Rei, a fine puntata ha voluto augurare buon compleanno all’amica ed ex collega Nadia Toffa, la giornalista scomparsa il 13 agosto dello scorso anno a soli 40 anni. Sullo sfondo la sigla dedicata a Nadia in cui la Toffa appare come una sagoma silenziosa di cui non si intravede il volto e che balla composta in una spiaggia sulle note di un brano. Dietro a lei il mare che si fa rosa al tramonto e una barchetta. La stesso video con cui la redazione de Le Iene volle salutare Nadia nel giorno dei suoi funerali che si sono celebrarono nel Duomo di Brescia.

In moltissimi sui social hanno ricordato Nadia. Anche dalla politica. Giorgia Meloni, leader di FdI, ad esempio, ha scritto: "Oggi Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni. Una giornalista coraggiosa che non ha mai perso il sorriso. La forza e la dignità con cui ha affrontato la malattia saranno sempre di lezione per tutti noi".

Alba Parietti, invece, la ricorda così: "Oggi avresti compiuto 41 anni ma rimarrai sempre nei nostri cuori la ragazza piena di energia. Ti voglio dedicare una poesia di Fernando Pessoa: la morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggio".