Covid, al via l'app Immuni ma attenti al virus nelle mail

La sperimentazione in Puglia, Liguria, Marche e Abruzzo

01 giugno 2020 a

Si scarica per controllare il contagio del coronavirus ma il rischio è che possa portare, invece, al contagio di altri virus, quelli informatici. Da oggi parte la sperimentazione in quattro regioni (Liguria, Puglia, Marche e Abruzzo) della app che dovrà monitorare i contatti tra le persone per avvertire in tempo di eventuali contatti a rischio coronavirus. Ma la sperimentazione parte con la spada di Damocle dei virus informatici. A renderlo noto è Cert-AgID, la struttura di governo che si occupa di cybersicurezza. Secondo Cert-AgID il virus in questione si chiamerebbe "FuckUnicorn" e si diffonderebbe con il pretesto di far scaricare un file denominato appunto "Immuni". E si diffonde con una mail che invita a cliccare su un sito fasullo della Federazione Ordini dei farmacisti italiani.

App Immuni in ritardo e senza "tracer". Così a che serve?

«L’app Immuni non è tardiva e può essere uno strumento utile. Noi la sperimenteremo e sarà su base volontaria. Si richiede un piccolo sacrificio in termini di privacy ma è l’unico strumento possibile alternativo alle cosiddette indagini epidemiologiche, che però trascurano gli incontri casuali». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.