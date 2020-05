La Grecia mette al bando i vacanzieri italiani. La Croazia ci ripensa: venite

Atene apre le frontiere a 29 Paesi tranne l'Italia. In Croazia si entra ma solo con la prenotazione

Mezzo mondo potrà andare in vacanza in Grecia. Tranne gli italiani. Il paese ellenico accoglierà, a partire dal prossimo 15 giugno, i turisti provenienti da 29 Paesi, ma non dall'Italia. A riportare la white list del turismo ammesso con il Coronavirus è il quotidiano Kathimerini che su Twitter pubblica la lista dei 29 Paesi ammessi dopo aver allentato le misure di lockdown imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Confini greci aperti, quindi, per turisti provenienti da Albania, Australia, Austria, Nord Macedonia, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Lituania, Malta, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia. La lista, va sottolineato, potrebbe essere modificata il primo luglio.

Un'altra tegola per gli aspiranti vacanzieri italiani dopo che Austria e Svizzera hanno chiuso le frontiere. Buone notizie invece dalla Croazia che ha fatto dietrofront. Dopo una chiusura totale, da Zagabria spiegano che basterà una prenotazione alberghiera o in un'altra struttura ricettiva come residence o bnb per passare la frontiera.