Coronavirus, niente Europa League. La Roma non parte per Siviglia

La Roma non andrà a Siviglia per il match di Europa League di domani sera. Lo comunica in un tweet il club giallorosso.

Per approfondire leggi anche: Ecco il piano di Dan Friedkin

La Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali - fa sapere la società capitolina - Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA.